Terni piange don Edmund Kamiński

Purtroppo non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto nel primo pomeriggio di sabato nella zona di Acquavogliera, nel territorio comunale di San Gemini. Edmund Kamiński, il parroco 54enne di San Matteo Apostolo, nel quartiere di Campitello a Terni, è purtroppo deceduto nella serata di domenica intorno alle ore 20.15 all’ospedale ‘Santa Maria’ dove si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione e dove anche domenica era stato sottoposto a numerose trasfusioni di sangue. Ad annunciare la triste notizia alla città, le campane della sua chiesa che hanno suonato a lungo quei rintocchi che hanno fatto capire a tutti che purtroppo non c’era più nulla da fare per l’amato parroco di origini polacche. Profondo il cordoglio in città per un uomo che in tanti conoscevano e apprezzavano.

Le indagini

Don Emund Kamiński, economo della Diocesi di Terni, Narni e Amelia ma soprattutto uomo di chiesa profondamente amato e stimato da tutti coloro che lo conoscevano, ha perso la vita in seguito all’incidente stradale che lo ha visto coinvolto in sella alla sua bicicletta. Uno sport, il ciclismo, di cui il parroco 54enne era un grande appassionato e in cui si distingueva per risultati e soddisfazioni apprezzabili, degne di un agonista. Sabato, purtroppo, è stato colpito da un autobus extraurbano di BusItalia in transito nei pressi dello svincolo di San Gemini-Gabelletta della E45: don Edmund era già a terra quando il bus, condotto da un 52enne ternano, lo ha investito. Spetterà all’autorità giudiziaria, alle risultanze mediche e molto probabilmente all’autopsia, stabilire se fosse caduto per un malore o per altre ragioni e se, soprattutto, l’impatto con il mezzo pesante sia stato decisivo per il successivo drammatico epilogo. L’indagine, condotta dai carabinieri del comando stazione di San Gemini, è coordinata dal pubblico ministero Marco Stramaglia.

Articolo in aggiornamento