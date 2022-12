Terni: investe 27enne a San Valentino e scappa. Si indaga

Investita da un’auto che l’ha fatta cadere a terra e il/la cui conducente non si è fermato/a per prestare soccorso né per mettersi a disposizione delle forze di polizia. Questo è accaduto giovedì pomeriggio a una 27enne (G.N. le sue iniziali) in via San Valentino a Terni. Finita a terra, la giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 e quindi trasportata in ospedale per medicare le lesioni riportate al volto. Le indagini sull’accaduto sono condotte dagli agenti della polizia Locale di Terni che partono da testimonianze e immagini di alcune telecamere per risalire al/alla pirata.

