Terni: investe ciclista in via Di Vittorio, fugge e finge furto dell’auto. Denunciato ternano positivo alla cocaina

I carabinieri del comando stazione di Terni hanno denunciato un 34enne ternano – M.Q. le sue iniziali – per simulazione di reato, fuga a seguito di sinistro stradale, lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza di stupefacenti. Nel pomeriggio di domenica 26 novembre, l’uomo – al volante della propria auto – ha investito un 37enne di origini nigeriane che procedeva in sella alla propria bici, all’altezza della rotatoria fra via Turati e via Di Vittorio. Invece di fermarsi, sincerarsi delle condizioni del ferito e mettersi a disposizione delle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito, il 34enne è fuggito dalla scena. Non solo: ha nascosto l’auto in una strada non molto distante dal punto del sinistro e ha chiamato i carabinieri per denunciare il furto del veicolo. I militari dell’Arma di Terni nel giro di poco sono riusciti a rintracciare l’autovettura in via degli Oleandri e, messo alle strette in ragione di numerose ed evidenti contraddizioni nel suo racconto, il giovane ternano alla fine ha ammesso di essersi inventato tutto perché preso dal panico. Sottoposto ad accertamenti sulle condizioni psicofisiche presso l’ospedale ‘Santa Maria’, è risultato positivo alla cocaina: per lui sono così scattate numerose denunce, l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro della vettura ai fini della confisca. Il 37enne nigeriano investito, trattenuto in osservazione in ospedale, ha riportato lesioni fortunatamente lievi.

