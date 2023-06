Terni, investito un tifoso al termine di Futsal Ternana-Buldog

Investimento in via Di Vittorio al termine del confronto tra Generali Futsal Ternana e Buldog Lucrezia, match che ha sancito la promozione in A2 dei rossoverdi. Da quanto si apprende un tifoso degli ospiti (R.L. le iniziali, di circa 20 anni) è stato colpito da una Fiat condotta da una donna (D.N., 59 anni, anche lei al pronto soccorso), riportando ferite in particolar modo ad una gamba. Stava raggiungendo il pullman della squadra marchigiana dall’altro lato della strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per le prime cure – l’uomo è poi stato trasportato in ospedale – e l’Arma per la ricostruzione della dinamica.

