Investite in via Battisti Gravi due donne di 56 e 50 anni a Terni

Ci sono due persone ferite – in codice rosso e da quanto si apprende in pericolo di vita, hanno riportato un politrauma – in seguito ad un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di sabato lungo via Battisti, a pochi passi da piazza Tacito. Alle 14.30 circa una Fiat Panda condotta da un anziano, per cause in fase di accertamento, ha investito due donne di 56 e 50 anni all’altezza delle strisce pedonali: evidenti i danni riportati sul lato destro del parabrezza, punto d’impatto. Entrambe di origini cinesi, sono state soccorse dagli operatori sanitari del 118 e trasportate in ospedale in condizioni gravi. Gli agenti della polizia Locale sono intervenuti per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica. Le persone investite hanno subito in particolar modo un trauma cranico e sono in prognosi riservata: saranno sottoposte ad un intervento neurochirurgico. C’è la temporanea inaccessibilità al tratto interessato per consentire tutti i controlli del caso.

