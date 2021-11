Terni, investita in via Narni: 41enne in ‘codice rosso’

Un altro serio incidente stradale, l’ennesimo, accaduto in via Narni, a Terni. Nella prima serata di venerdì, una donna di 41 anni che si trovava insieme al marito, con il quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da un’autovettura condotta da un uomo. Soccorsa dal 118, la signora – di nazionalità albanese – è stata trasportata al ‘Santa Maria’ di Terni in codice rosso. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, la polizia locale ternana. L’investimento è avvenuto a poche decine dimetri dall’incrocio con via Giulio Natta. Nella serata di venerdì l’ospedale di Terni informa che la donna è policontusa e le sue condizioni sono stabili.

Articolo in aggiornamento