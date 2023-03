Terni, investita in viale Turati: 26enne in condizioni serie

Incidente stradale intorno alle ore 20 di lunedì sera in viale Filippo Turati, a Terni. Una giovane di 26 anni (G.G. le sue iniziali) è stata investita, mentre attraversava la strada, da un’autovettura Peugeot 107 condotta da un uomo di 77 anni (P.P.). Violento l’impatto, in seguito al quale la donna è stata sbalzata sull’asfalto. Soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata in ospedale in ‘codice rosso’ per politrauma. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. Da quanto appreso, il 77enne è risultato negativo all’alcol test.

