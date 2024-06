Terni: Isabella nel cuore degli amici. Successo per il 2° memorial di pallavolo

FOTO

Avrebbe compiuto 41 anni Isabella Carastro, la giovane donna ternana scomparsa nell’ottobre del 2021 a causa di un tumore. Per portare avanti il suo ricordo di persona sempre pronta a sostenere gli altri, gli amici hanno organizzato un memorial sportivo giunto quest’anno alla sua seconda edizione. L’evento – un torneo di pallavolo – si è tenuto presso la palestra di Campomaggiore il 29 giugno, giorno del compleanno di Isabella. All’iniziativa hanno partecipato diverse società sportive, oltre alle sue ex compagne di squadra dell’Azzurra e numerosi sponsor che hanno contributo alla raccolta fondi in favore dell’Associazione Umbra Contro il Cancro – Terni.