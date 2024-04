Arrivata a Terni la Coppa Davis: in mostra martedì fino alle 19

L’Italia del fenomeno Jannik Sinner ha riportato in Italia la coppa Davis – parliamo di tennis – a 47 anni dall’ultimo trionfo e ora per gli appassionati di questa disciplina sportiva c’è un’opportunità unica. Poter vedere il trofeo: martedì tappa a Terni al museo ‘De Felice’, al Caos, con tanto di due mini campi messi a disposizione degli alunni delle scuole elementari. La coppa sarà esposta fino alle 19. Per il taglio del nastro presenti il vicesindaco Riccardo Corridore, l’assessore allo sport del Comune di Narni Alessia Quondam Luigi, il collega ternano Marco Schenardi, l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi e il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli.

