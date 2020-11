Terni, la Croce rossa «Domenica venite a donare il sangue»

La Croce rossa italiana – Comitato di Terni gruppo donatori sangue, invita tutti ad andare a donare domenica 15 novembre al Sit di Terni. Sarà opportuno prenotare la donazione per evitare code ed assembramenti al numero 393.8850056 entro venerdì 13 novembre.

«Oggi più che mai è importante donare»

«Donare il sangue è sicuro», si legge in una nota della Croce rossa. «I centri di raccolta sono attrezzati ed organizzati per garantire tutte le misure di sicurezza anti Covid-19. Ricordiamo che chiunque sia maggiorenne fino a settant’anni, che pesi almeno 50 chilogrammi e sia in buona salute e con uno stile di vita sano, può diventare donatore. Oggi più che mai non dobbiamo dimenticare anche gli altri malati che hanno bisogno di sangue anche in condizioni di emergenza. La Croce rossa italiana – Comitato di Terni sarà a disposizione per qualsiasi altra informazione».