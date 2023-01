Terni, la Filarmonica Umbra rende omaggio a Maria Callas

L’associazione Filarmonica Umbra torna domenica 29 gennaio alle 17.30, al teatro Secci di Terni, con uno spettacolo teatrale e musicale per rendere omaggio a Maria Callas: ‘Vissi d’arte. Vissi per Maria’. Attraverso una sofisticata tecnica d’ingegneria acustica e di estrapolazione della voce, a cura di Marco Maffei, a partire da registrazioni originali di Maria Callas, Musica Civica produce uno spettacolo che consente di ascoltare la voce del soprano, mentre Dino De Palma, violino, Luciano Tarantino, violoncello, Donato Della Vista, pianoforte, suoneranno dal vivo sul palco. Testo, affidato all’attrice Emanuela Di Nicola, e drammaturgia saranno di Roberto D’Alessandro. In programma Arie tratte da opere di Giordano, Bellini, Verdi e Puccini.

I prossimi appuntamenti

La stagione della Filarmonica Umbra proseguirà a febbraio con il Trio di Parma che proporrà il primo concerto dell’integrale dei Trii di Beethoven (9 febbraio, ore 21), lo spettacolo ‘Voci d’amore’ di Claudio Rastelli, con la voce recitante di Diana Höbel e il pianoforte di Federico Nicoletta (26 febbraio, ore 17.30). Ancora in marzo con Andrea Oliva (flauto) e Alessandro Carbonare (clarinetto) e Fabrice Pierre (arpa) insieme al Trio Metamorphosi (11 marzo, ore 21) e il Coro da Camera Canticum Novum, con l’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini (24 marzo, ore 21). Gran finale il 2 aprile alle 17.30 con ‘Piovano & Friends’, concerto del quartetto costituito da Grazia Raimondi (violino), Silvio Di Rocco (viola), Luigi Piovano (violoncello), Olaf John Laneri (pianoforte).

Art bonus

Quest’anno la Filarmonica Umbra aderisce all’Art bonus, grazie al quale è possibile sostenere l’associazione affinché continui la sua attività artistica e culturale. L’Art bonus consente ai mecenati di detrarre, per tre anni, le imposte del 65% di quanto donato. La ripartizione del credito d’imposta maturato avverrà in tre quote annuali di pari importo.