Terni: 45° Maratona delle Acque: trionfa El Mounim. Festa anche per i più piccoli – Foto

Consueta festa podistica a Terni in occasione della nuova edizione – la 45° – della Maratona delle acque, la manifestazione a firma Amatori Podistica Terni. Protagonisti nel pre partenza delle 9.30 gli sbandieratori di Amelia. L’arrivo al camposcuola Casagrande con festa e divertimento anche per i più piccoli: il primo a tagliare il traguardo – con grande vantaggio sul secondo classificato – è stato Mohammed El Mounim dell’Asd At Running in 1’12.42. Alla sfida si sono iscritti in totale 209 competitivi (146 uomini e 63 donne), mentre complessivamente (10 e 20 chilometri) si è andati oltre le 500 presenze.

PNRR TERNI, PARTE L’ITER PER I LAVORI AL CAMPOSCUOLA

LE CLASSIFICHE COMPLETE