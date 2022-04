Terni, soprintendenza dà ‘buca’ al Comune su variante Prg Maratta

di S.F.

«Gentile dottoressa Bonaiuti, in riferimento alla proposta di variante riguardante l’area di Maratta Bassa la soprintendenza si è già espressa per quanto concerne l’iter amministrativo finora svolto, con nota protocollo 725 del 10 gennaio 2020 e 7328 del 28 aprile 2021. Da ultimo, sono stati inviati chiarimenti e precisazioni al Comune di Terni il 7 marzo 2022. Nel caso in cui l’amministrazione comunale necessiti di ulteriori chiarimenti, la stessa potrà richiedere un incontro in soprintendenza prendendo un appuntamento presso la segreteria. Cordiali saluti». Questa la risposta arrivata alla I commissione di palazzo Spada in merito all’audizione prevista venerdì mattina per Elena Roscini, responsabile territoriale della soprintendenza. Qualcuno non l’ha presa bene.

‘Buca’ al Comune



Si trattava di un ulteriore passaggio nell’ambito del lungo confronto in merito alla variante al Prg che coinvolge la Mare Blu S.p.A. di Martinsicuro. Come noto l’obiettivo è sviluppare una nuova maxi area commerciale per la nuova sede del Globo, con problema legato all’invasione’ – causa realizzazione viabilità – di una porzione della zona a parco archeologico. La Roscini non si è presentata e dunque tutto bloccato dall’inizio. In precedenza invece c’era stato il via libera per il progetto dello skate park e la modifica al Prg – parte operativa – per la divisione del comparto. In questo caso a dare ulteriori delucidazioni ci ha pensato il responsabile unico del procedimento, l’architetto Antonino Cuzzucoli; insieme a lui il dirigente Claudio Bedini e l’assessore all’urbanistica Federico Cini.

La polemica

A leggere la risposta della soprintendenza ci ha pensato il presidente della I commissione, Marco Cozza: «Non mi meraviglia la risposta», il pensiero dell’esponente leghista. Alessandro Gentiletti (Senso Civico) ha fatto presente che «sarebbe stato interessante ascoltarla, ma non è giusto tentare di nascondersi dietro soggetti tecnici. Questo iter non può essere trascinato a lungo, se ci sono divisioni trovate l’accordo in maggioranza e poi si vota». Il più innervosisto dalla vicenda è Michele Rossi di Terni Civica, colui che in prima battuta aveva richiesto l’audizione: «La loro presenza era importante, volevo capire che considerazione hanno sul parco archeologico; grave ciò che è accaduto stamattina. Rigirerò la lettera al ministero: la soprintendenza dell’Umbria si è sottratta al confronto con il Comune». Critica anche Lucia Dominici di FI: «Capisco la loro risposta, ma dal momento che si chiede un incontro mi sarei aspettata un atteggiamento diverso». Infine Valentina Pococacio (M5S): «Sarebbe stato utile audirli non solo in merito alla variante, ma anche sull’area già esistente del parco archeologico». Niente da fare.