Terni: ladri acrobati si calano con le corde e assaltano il bar. Migliaia di euro fra danni e bottino

LE FOTO

‘Colpo’ dei malviventi all’alba di venerdì ai danni del bar Marchetti di via del Rivo, a Terni, situato presso il centro commerciale Il Polo. Ignoti si sono introdotti attraverso la finestra lato gelateria e sono riusciti a portare via tre slot machine con all’interno gli incassi e anche il fondo cassa. Fra bottino e danni causati all’esercizio, relativi soprattutto agli infissi, la stima è diverse migliaia di euro. Prima di forzare la finestra lato via del Rivo, i ladri si sarebbero calati dal parcheggio soprastante usando delle corde, per poi cercando di accedere dall’ingresso posto sul retro del bar. Un tentativo andato a vuoto dopo il quale si sarebbero spostati dalla parte opposta, riuscendo ad accedere nel locale e a compiere il furto. Le macchinette, una volta tirate fuori, sarebbero state poi spinte fino ad una via prossima al centro commerciale e quindi caricate su un veicolo e portate via. La banda era composta da almeno due soggetti ma forse, considerando l’organizzazione e il classico ‘palo’, anche di più. L’allarme – spiega Roberto Marchetti, il titolare – «è stato lanciato alle 5, quando cioè almeno due residenti della zona, come mi hanno spiegato, hanno sentito dei rumori e chiamato il numero di emergenza. La polizia è passata alle 5.20 ma non ha rilevato nulla di strano all’ingresso principale. Quello semi-aperto, ma non è stato riscontrato, era il portellone da cui hanno tirato fuori le slot machine. Il secondo passaggio – prosegue Marchetti – è avvenuto in zona intorno alle 6, nella via dove i ladri avrebbero caricato le macchinette, e non è emerso nulla di particolare. Non ho potuto ancora sporgere denuncia – osserva il commerciante – perché mi è stato indicato prima di stimare con precisione gli ammanchi. Rilievi sul posto non sono stati effettuati e la certezza è che sono disponibili delle immagini di telecamere, non mie, presenti nell’area. Speriamo che le acquisiscano e che le indagini riescano ad invididuare i responsabili. Anche borgo Rivo, i suoi residenti e gli esercizi commerciali, sono purtroppo sotto tiro. Ne so qualcosa».