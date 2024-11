Terni: ladri in azione a Campitello. Razzìa di salumi nel negozio

Colpo ‘alimentare’, ma pure danni in serie, per il negozio La Fonte delle Carni Scelte di via del Rivo, nel quartiere di Campitello a Terni. Nella prima serata di martedì, ignoti si sono introdotti nei locali, attraverso la porta d’ingresso, portandosi via molto di quello che c’era, tutti alimenti destinati alla vendita. In particolare salumi – spallete, prosciutti, salami, capocolli – e formaggi. Nella cassa, invece, non c’era nulla ma i ladri hanno ovviamente ‘puntato’ pure quella. Sul posto, le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e avviare le prime indagini. Ai titolari, oltre l’amarezza, l’onere di riacquistare tutto e riparare i danni.

