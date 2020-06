Terni, ladri in azione: svaligiata cassaforte

Ladri in azione nella mattinata di venerdì all’interno di un appartamento di un palazzo di via Pascarella, a Terni. I malviventi sono entrati dopo aver forzato il portone della casa e, approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari, hanno preso di mira in particolare la cassaforte. Dentro c’erano contanti – fra i 3 e i 4 mila euro -, ma anche monili. La stima complessiva del bottino è in corso di valutazione ma si tratterebbe di diverse migliaia di euro. Un colpo studiato a tavolino, forse anche con l’ausilio di un ‘palo’, visto che quando i proprietari sono tornati a casa, non c’era già più nessuno e il furto era ormai compiuto. Immediato l’intervento sul posto degli agenti della squadra Volante che hanno avviato le prime indagini. Con loro gli investigatori della squadra Mobile che sono sulle tracce dei malviventi: al vaglio anche le immagini di alcune telecamere presenti in zona che potrebbero fornire elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.

