Terni: ladri nei garage di via Pola. Portate via biciclette per migliaia di euro

Brutto risveglio quello di venerdì mattina per diversi residenti di due condomini di via Pola, nella zona di Città Giardino a Terni, in particolare i civici 14 e 16. Ignoti si sono introdotti nei garage, aprendone sette e portandosi via diverse biciclette – da corsa e mountain bike – di valore, in alcuni casi anche superiore a 2 mila euro ciascuna. Sul posto, una volta scattata la segnalazione, si sono portati gli agenti della polizia di Stato per raccogliere i primi elementi ed avviare le indagini sul caso. Al vaglio ci sarebbero anche le immagini di una telecamera di sicurezza installata lì nei pressi e che potrebbe fornire qualche elemento utile all’individuazione dei responsabili. Il colpo, piuttosto ‘mirato’ visto il bottino, sarebbe stato studiato nei dettagli e preparato con altrettanta cura.

