Anfiteatro Carsulae torna ad ospitare i giochi gladiatori con combattimenti

Sarà un sabato 24 settembre particolare per il parco archeologico di Carsulae e, in particolar modo, per il ‘rinnovato’ anfiteatro romano. Sì, perché alle 17 ed alle 21 ci saranno due spettacoli storici: sono in arrivo i giochi gladiatori con protagonista la Legio XII Fulminata Ludus Aemilius – un gruppo di rievocazione storica – a distanza di 1.500 anni dall’ultima ‘esibizione’. L’evento è organizzato in occasione delle Giornate europee per il patrimonio: «Ci racconteranno tutto quello che sappiamo dell’affascinante mondo dell’anfiteatro, con le parole, con i reperti e con veri combattimenti». L’ingresso è a tariffa ordinaria nel pomeriggio, mentre dalle 19.30 l’ingresso costerà 1 euro.

NUOVA VITA PER L’ANFITEATRO ROMANO DI CARSULAE

Chi sono

Lo scopo dell’associazione di Forlimpopoli – si legge nel portale ufficiale – è la «rievocazione storica del periodo romano Cesariano (I° sec. AC..). Studi e ricerche sono il fondamento della nostra attività, che ci porta, in molti casi, ad una vera e propria attività di archeologia sperimentale. La XII Legio rievoca anche legioni del periodo repubblicano per gli eventi del II e III secolo A.C. (come ad esempio le guerre puniche). Ha al suo interno il gruppo Ludus Aemilius che raccoglie gladiatori, lottatori e pugili, per rievocare esibizioni e combattimenti tipici in arene ed anfiteatri di un periodo romano più ampio, dagli inizi delle gladiature al periodo imperiale». Spettacolo in arrivo.