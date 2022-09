Terni, largo Cairoli e resti monastero: scavi archeologici, scatta nuovo affidamento

di S.F.

Chiuso un intervento se ne apre un altro per la ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo. Sì, perché la società di Fogliano di Spoleto è stata di nuovo ‘attivata’ dal Comune di Terni per lo step successivo riguardante la riqualificazione di largo Cairoli e, in particolar modo, ciò che è emerso per i resti del monastero carmelitano dei santi Giuseppe e Teresa: c’è un affidamento diretto da oltre 40 mila euro per proseguire il lavoro previsto in coordinamento con la soprintendenza dell’Umbria. Si va per le lunghe.

Nuovo step

La stessa società nelle scorse settimane aveva concluso i lavori – conto finale da oltre 42 mila euro per palazzo Spada per via di un ampliamento in corso d’opera – per la preparazione del cantiere nell’ambito della bonifica bellica. Ora c’è la fase successiva perché il ritrovamento dei resti del monastero carmelitano ha cambiato e non di poco le carte in tavola, sia tecnicamente che per tempistiche della maxi operazione in largo Cairoli. Come noto tutto è dipeso dal sopralluogo delle autorità militari e della soprintendenza: quest’ultima ha fatto presente che c’è bisogno di una campagna di scavi per l’approfondimento archeologico e dunque sono in arrivo ulteriori attività nell’area. A seguire l’iter per il Comune è l’architetto Carlo Fioretti, il rup.

Incertezza volumi di scavo

L’affidamento in questione riguarda la campagna di scavi preliminari di ripulitura, dell’approfondimento archeologico e del lavoro per le indagini successive: «Non potendo quantificare con precisione i volumi di scavo perché dipendenti da situazioni impreviste ed imprevedibili, correlate ed eventuali ulteriori prescrizioni della soprintendenza, in questa fase i relativi costi sono stati stimati presuntivamente in 40 mila euro», viene specificato. Impegno di spesa da 41.800 euro e palla di nuovo in mano alla società spoletina.