Mercato Cairoli Terni: ok a trasferimento lungo corso Vecchio

di S.F.

Il trasferimento era già noto nell’ambito dell’intervento 3C per il Piano periferie legato a largo Cairoli. Fatto sta che venerdì mattina è arrivata la chiusura definitiva del cerchio con l’approvazione della nuova localizzazione degli spazi commerciali del mercato: c’è il via libera per l’utilizzo del fabbricato – in stato di degrado e abbandono da anni, oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini nel corso del tempo per la quantità di rifiuti presente – lungo corso Vecchio, non distante da piazza Valnerina.

PIANO PERIFERIE, SALTANO RECUPERO EX HAWAII E ANTONIANO

IL FABBRICATO IN CORSO VECCHIO TRA RIFIUTI E DEGRADO

Le motivazioni del cambio

In sostanza non sarà realizzato un nuovo manufatto lungo il lato nord di via Cairoli per consentire agli operatori commerciali di trasferirsi. La sceltà è stata modificata dopo aver optato per la rilocalizzazione del mercato nel fabbricato esistente: ciò – si legge nel documento istruttorio – consente «non solo di meglio valorizzare la destinazione urbanistica dell’area destinata a verde pubblico, ma di rispondere in modo ottimale sia ai vincoli temporali posti dalla presidenza del consiglio dei Ministri per quanto riguarda il Piano periferie, sia agli obiettivi di riqualificazione dell’area posti dall’Agenzia del demanio nell’ambito della procedura di cessione della stessa». Il tema è stato al centro dell’attenzione di diversi incontri tra il dirigente all’urbanistica/edilizia privata Claudio Bedini e i mercatali titolari di autorizzazioni: intesa raggiunta e via libera. «La soluzione proposta – viene specificato – è quella ritenuta più in grado di assicurare i migliori risultati possibili in termini di economicità delle risorse, riduzione dei disagi e compatibilità con la cantierizzazione dell’area». La partita è in mano all’assessore Federico Cini e al responsabile del procedimento, l’architetto Roberto Meloni.

GLI STALLI A PAGAMENTO IN LARGO CAIROLI

Poco distante si scava: lavori per 1,2 milioni

Nel contempo a pochi metri da largo Cairoli non sono passati inosservati gli scavi in corso da ormai da oltre un mese. In questo caso l’iniziativa è privata, ha un valore di 1,2 milioni di euro e coinvolge la Bonus Immobiliare srl con progetto a firma Margheriti-Baldi: si tratta di una ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio con destinazione residenziale e commerciale in via Angeloni, vicino vico Possenti. L’opera è stata avviata il 2 agosto con conclusione prevista tra la primavera e l’estate 2022 e l’impresa impegnata è la Angelini Servizi Integrati di Gualdo Tadino. Difficile non notarlo in linea di massima.