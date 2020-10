Terni, lasciano cuore di animale su una tomba

Un ritrovamento che, a pochi giorni dalla celebrazione dei defunti, desta ancora più fastidio e sconcerto. È quello di un cuore di animale, probabilmente un maiale ma saranno le analisi ad accertarlo, trovato lunedì mattina sopra ad una tomba del cimitero comunale di Collescipoli, a Terni. A seguito della segnalazione di un cittadino, sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante della questura di Terni per procedere agli accertamenti. Con loro anche gli addetti della polizia veterinaria della Usl Umbria 2. Il cuore dell’animale verrà analizzato per comprenderne esattamente la natura.

Il gesto che è andato a ‘profanare’ un luogo sacro qual è un cimitero, potrebbe essere legato – come già avvenuto in passato anche a Terni e in diversi altri posti, recentemente anche a Todi – a riti magici a cui, evidentemente, qualcuno fa affidamento e crede ancora, magari spendendoci pure bei soldi. Un quadro che gli inquirenti sono chiamati a chiarire, nella speranza che episodi del genere non si ripetano. Almeno non con queste modalità che toccano anche la sensibilità dei cittadini.