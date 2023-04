Terni, demolizione edificio in viale Brin senza pace: verifica ed evacuazione

di S.F.

L’intervento non è dei più semplici e solo per la demolizione del complesso residenziale-commerciale esistente si va avanti da due mesi. Con tanto di richiesta di verifica statica in corso d’opera per essere certi che tutto stia procedendo nel verso giusto: non c’è pace per il cantiere tra viale Brin e via Pacifici nell’ottica del maxi intervento di riqualificazione che, in sintesi, prevede la ricostruzione conclusa nell’ottobre 2024 dopo 619 giorni di lavoro. Se tutto fila liscio. Bene, qual è la novità? C’è stato l’input per un check della situazione visto che, come noto, c’è una palazzina a ridosso del fabbricato in via di eliminazione. Da non dimenticare che l’originario permesso di costruire era stato annullato dal Tar Umbria proprio per un ricorso su questo tema. Dopodiché il nuovo atto e la partenza a febbraio 2023. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, la polizia Locale e anche la protezione civile comunale per gli adempimenti del caso. Difficile passare inosservati. Dal comando provinciale dei vvf informano che sono state riscontrate alcune criticità e dunque si procede con l’evacuazione: quattro persone – gli occupanti dell’immobile in questione – saranno sistemate altrove con l’aiuto della ProCiv comunale.

