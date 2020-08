Terni, le strappa la collana in piazza Europa: soccorsa

Tanto spavento, la collana a cui teneva tanto finita nelle mani del ladro e qualche lieve contusione: brutto pomeriggio per una donna di circa 60 anni che lunedì, intorno alle 15.30, si trovava a passare nella centralissima piazza Europa, a Terni, semideserta in quel momento. La donna è stata avvicinata da un soggetto in sella ad una bici – probabilmente nordafricano a giudicare dalla carnagione – che le ha strappato la collana che aveva sé per poi fuggire di corsa. Insieme al ladro, un altro straniero che, a piedi, ha assistito alla scena salvo poi scappare anche lui in direzione corso Tacito: l’ipotesi è che sia un complice. La donna, caduta a terra, è stata soccorsa in prima battuta da alcuni passanti, che hanno riferito alla polizia ciò che hanno visto, e quindi dagli operatori del 118 che le hanno prestato le cure necessarie. Sull’accaduto indaga la squadra Volante ternana, intervenuta subito sul posto.

