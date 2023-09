Terni, licei Angeloni: percorsi formativi per favorire autonomia e inclusione

‘Informazione e formazione tra scuola e comunità educante’. Questo il progetto che ha visto protagonisti gli studenti dei licei ‘Angeloni’ di Terni con le professoresse Samuela Dolci e Manola Conti: focus sulla realizzazione di percorsi formativi per favorire l’autonomia e l’inclusione di studenti italiani e stranieri nel contesto scolastico e sociale.

L’esperienza

Il progetto – la dirigente dell’istituto è Patrizia Stilo – si è sviluppato con visite guidate alla biblioteca comunale, l’Inps, la questura, il Cpia, la Usl Umbria 2, il centro Arpal, uno dei sindacati del territorio e le poste: «Sono risultate interessanti – viene sottolineato – per conoscere i servizi di prima utilità nella vita di tutti i giorni. Una sorta di cooperative learning all’aria aperta, per compilare bollettini postali, moduli per richiedere il passaporto oppure l’abbonamento annuale dell’autobus. Gli alunni si sono mostrati motivati ad apprendere, attraverso un clima collaborativo e stimolante, anche dal punto di vista della comunicazione». I ringraziamenti sono per i professionisti che hanno partecipato: Boragatti (segretaria Inps), la dottoressa Corvetti (responsabile screening oncologici), Mostarda (impiegata presso la bct), il professore Canolla (dirigente scolastico Ipsia), Cipolla (segretario generale della CgiL Terni) e Narciso (responsabile Umbria Servizi per il lavoro e per le imprese).