Terni, licenziamenti alla Siderstem. L’azienda: «Ast non c’entra nulla»

In attesa della convocazione da parte del prefetto di Terni Giovanni Bruno, la vicenda della Siderstem Srl, società che si occupa di manutenzione specialistica all’interno di Ast e i cui lavoratori – sei – in questi giorni hanno reso noto di essere stati licenziati il 23 dicembre a causa della ‘contrazione delle commesse di lavoro’, registra un’altra tappa. L’amministratore unico Antonio Totino interviene infatti ad umbriaOn attraverso una nota in cui spiega la propria versione della vicenda. «Nella lettera di licenziamento inviata ai lavoratori – afferma Totino – abbiamo fatto riferimento alla contrazione delle commesse di lavoro in generale e delle relative difficoltà sopraggiunte e non viene citata, né si fa alcun riferimento ad Ast. Siderstem opera con società industriali di primaria importanza in tutto il territorio nazionale. Nei rapporti commerciali con alcune di queste società si è generata una difficoltà di carattere finanziario data dal non pagamento di fatture scadute emesse per prestazioni erogate, alcune riferite addirittura ai primi mesi dell’anno solare 2022, e di diminuzione di commesse di lavoro. Per evitare fraintendimenti – osserva l’amministratore unico – si ribadisce che tale situazione non è dovuta ad Ast. Quanto sopra dichiarato ha prodotto una grave crisi finanziaria che ha obbligato Siderstem a sospendere le attività e consentire ai lavoratori di poter tempestivamente attivare ed usufruire delle tutele sociali previste per Legge. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed un confronto in Prefettura con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali, consapevoli di aver seguito nella nostra condotta il metodo e i principi del ‘buon padre di famiglia’».

