Terni, l’idea a Marmore per favorire la lettura: una biblioteca sociale. «Donate libri»

Un’iniziativa per favorire chi vuole avere un libro in prestito. L’idea è del circolo Pd di Marmore e riguarda la creazione di una biblioteca sociale: «Intendiamo organizzarla presso la sede di via della Cava Paolina 2», specificano dalla frazione ternana. Con invito: «Donate libri di qualsiasi genere entro il 26 giugno». La location resterà aperta due volt a settimana: il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19. Per prendere appuntamento sarà possibile contattare il numero 335 6197529.

