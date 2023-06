Terni: ‘Life is Nau’ celebra l’estate nel segno della creatività. «Qui un nuovo polo culturale»

LE FOTO

Si chiama ‘Life is Nau’ ed è l’evento che dal 16 al 18 giugno (ogni giorno dalle ore 17 alle 21) vedrà la riapertura del basamento del vecchio palazzo dei Priori, a Terni (via della Biblioteca 4). Un modo di dare il benvenuto all’estate imminente – checchè ne dica il meteo – nel segno della creatività: quadri, sculture, fotografia, installazioni, musica, letture, poesie, messaggi, danza, street wear, odori, considerazioni, pensieri… Daranno il proprio contributo Lo Zoo di Simona, Molly&Co, CalzuoliLab, Sergio Valeri Scultore, Laura Priami, Andrea Giuli, Arnaldo Casali, Alessandra D’Egidio, Antonino Dastoli. Prevista anche la partecipazione straordinaria del coreografo Valerio Ceccarelli. «Per dare il benvenuto alla nuova stagione – spiegano gli organizzatori – facendo il verso alla parigina Féte de la Musique, riapriamo ancora una volta per tre giorni, dopo l’esordio di San Valentino 2023, il basamento del vecchio Palazzo dei Priori. Si avvicenderanno pittura, scultura, installazioni, fotografia, moda, musica, danza letture… tre giorni insieme per un saluto all’estate che arriva e alla città. Tante idee e condivisione, energie ed impegno, cultura e comunanza. Non ci vogliamo nascondere, noi stiamo cercando di trasformare questa meravigliosa location in un polo culturale al centro della città. Stiamo pensando di aprire un crow-founding e alcune campagne di marketing, seguiti da un’agenzia specializzata nel settore, per poterci permettere la ristrutturazione di tutti i 300 metri quadrati. Vorremmo aprire lo spazio a tutti gli artisti, di qualsiasi talento, per raccontarsi 365 giorni nel cuore della storia cittadina, per incontri, approfondimenti culturali, degustazioni, piccole sessione di formazione, laboratori del colore, tour dei murales, iniziative che dalla ‘Torre del 1200’ (stiamo lavorando anche su una migliore identificazione del nome), possano sempre indicare la direzione della ‘speranza a fare meglio ogni giorno’, per lasciare la nostra città migliore di come l’abbiamo trovata».