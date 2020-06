Terni, l’incendio dei cassonetti si estende alla pasticceria

Intervento dei vigili del fuoco di Terni nella notte fra domenica e lunedì, poco dopo le ore 3, per un incendio in via Lombardia. A fuoco quattro cassonetti dei rifiuti: le fiamme, piuttosto alte, si sono estese al vicino laboratorio della pasticceria ‘Fittucia’, interessando l’impianto elettrico e quello di condizionamento dell’aria. Sull’accaduto sono in corso accertamenti per comprendere l’origine del rogo. Ad agevolare l’estensione delle fiamme, anche del polistirolo che si trovava nei pressi dei contenitori andati a fuoco.

