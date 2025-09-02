‘L’infermiere incontra il cittadino’. Questo il nome dell’iniziativa che andrà in scena in piazza della Repubblica, a Terni, dal 19 al 21 settembre: c’è il via libera della giunta dopo la richiesta del 24 luglio a firma dell’Ordine delle professioni infermieristiche.

L’Opi sarà affiancata dalla Croce rossa italiana di Terni. Per fare cosa? «Allestimento di un gazebo e di un ambulatorio – si legge nell’atto firmato dalla dirigente al welfare Donatella Accardo – con veranda mobile e la presenza anche di un’ambulanza fornita dalla Cri di Terni al fine di effettuare rilevazione dei parametri vitali (come pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione periferica e glicemia su sangue capillare) con dimostrazioni e simulazioni di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aree». In più sarà fornito materiale illustrativo sul corretto utilizzo dei servizi di emergenza sanitaria.

Per questo motivo palazzo Spada concederà l’occupazione gratuita di suolo pubblico (che sarebbe valsa un’entrata per l’ente da poco più di 92 euro) per il gazebo e l’ambulatorio mobile. L’iniziativa ci sarà dalle 16 alle 19 del 19 settembre, poi 10-13 e 16-20 del 20 settembre e 10-13 dell’ultima giornata. Il Comune sarà inoltre co-organizzatore.