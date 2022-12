Terni: l’Irish Clan si ritrova in nome della solidarietà

Tradizionale cena natalizia dello storico gruppo di tifosi rossoverdi ‘Irish Clan’. Un’occasione per ritrovarsi, in nome dell’amicizia, della passione per le Fere e anche della solidarietà. Anche l’Irish Clan ha infatti voluto contribuire direttamente all’impegno dell’associazione SosteniAmo Terni in favore di Flavia, la 12enne ternana affetta da una rara malattia genetica e metabolica e per la quale è partita una gara di solidarietà che coinvolge il territorio ternano e non solo.

Condividi questo articolo su