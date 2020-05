Terni, lite nel sangue a borgo Bovio

Lite nel sangue sabato sera in un appartamento di via Abruzzo, a Terni, nella zona di borgo Bovio. Sarebbero tre le persone coinvolte: un uomo e una donna – di origini marocchine – con ferite da arma da taglio agli arti superiori e una terza donna, ternana, illesa. Nessuno dei coinvolti è grave. Ancora poco chiari i contorni della lite che avrebbe ragioni sentimentali alla base. Sul posto si sono portati i carabinieri di Terni che indagano sull’accaduto e gli operatori del 118 per soccorrere i feriti. Da quanto appreso l’uomo – per cui non si è reso necessario il trasporto in ospedale – avrebbe riportato ferite ad una mano e una donna, medicata al pronto soccorso, ad un braccio.

