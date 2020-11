Terni, lite per la stufa con tanto di spranga: denunciati due italiani

Un problema di mensilità d’affitto arretrate, non pagate, ‘risarcite’ con una stufa in pellet. C’è questo all’origine della lute scoppiata mercoledì nei pressi di un’abitazione privata in una zona periferica di Terni, che ha portato all’intervento dei carabinieri del Nor. Protagonisti due italiani di 34 e 30 anni, già noti alle forze dell’ordine, che armati di una spranga di ferro si sono introdotti nell’abitazione di cui erano un tempo affittuari, per appropriarsi della stufa lasciata all’interno come pegno. La casa però è ora nella disponibilità di un cittadino romeno che si è visto sfondare la porta dai due, piuttosto minacciosi, e portare via la stufa. I carabinieri giunti sul posto, oltre a riportare la calma, hanno denunciato i due soggetti per minacce, danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Le attività sono ancora in corso per capire, in base ai pagamenti effettuati, di chi sia effettivamente la stufa.

Condividi questo articolo su