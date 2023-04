Terni, l’ospedale ha bisogno di 10 Oss: scatta l’avviso. Costo da 194 mila euro

di S.F.

Costo del lavoro fissato a quota 194 mila euro e importo presunto dell’aggio di agenzia da 3.960 euro oltre Iva. Sono le cifre indicate dal curioso avviso esplorativo dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni sul portale Net4Market: riguardano le manifestazioni di interesse per la procedura negoziata utile all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per dieci operatori socio-sanitari. Durata? Sei mesi «con possibilità di recesso anticipato in caso di attivazione graduatorie regionali per analogo profilo». Scadenza fissata alle 12 di mercoledì 19 aprile con la dottoressa Cinzia Angione responsabile del procedimento.

L’AVVISO DEL SANTA MARIA PER 10 OSS