Terni, ‘soste selvagge’: ora ausiliari traffico possono sanzionare

Lo aveva annunciato giovedì mattina l’assessore alla polizia Locale Giovanna Scarcia durante il question time e oggi c’è la firma del sindaco Leonardo Latini sul decreto che dà avvio ad una delle novità per la lotta alle ‘soste selvagge’ in città. Gli ausiliari del traffico-sosta di TerniReti avranno più potere sanzionatorio: ampliata la possibilità di controllo e di sanzione.

Cosa potranno fare

Il personale di TerniReti ora potrà verificare e sanzionare i veicoli in sosta vietata o parcheggiati in violazione del codice della strada – doppia fila o posizionamento sulle strisce pedonali, ad esempio – sulle aree in concessione per i posteggi a strisce blu: «Questo significa una maggior capacità di prevenzione e di controllo – il commento della Scarcia – soprattutto nei confronti della cosiddetta sosta selvaggia e la possibilità dunque di migliorare il rispetto delle regole e la vivibilità di alcune zone della città». In precedenza gli ausiliari potevano procedere alla multa solo per la sosta non consentita all’interno delle strisce blu.