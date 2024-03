Terni: Luca Agostinelli nel team Pasini. «Ora voglio divertirmi e crescere ancora. Il mio modello è Petrucci»

Una stagione piena di attese, speranze ed entusiasmo. È quella che si appresta a vivere il giovane talento del motorismo ternano Luca Agostinelli, 16 anni, che parte da una novità fondamentale: nei giorni scorsi ha firmato con il Pasini Racing Team di Brescia. «Il 2023 per me – racconta Luca – è stato un anno complicato e il team Pasini sono convinto sia la scelta giusta per tornare a lottare per le prime posizioni nel campionato Junior GP classe ETC. Sento la fiducia della squadra, questo per me conta molto, ed è una fiducia ricambiata perché il team Pasini è importante e un riferimento nel mondo delle moto». La stagione partirà il prossimo 21 aprile da Misano Adriatico: «Le aspettative sono di divertirmi, come sempre, e di stare al passo dei migliori, crescendo ancora». Giovanissimo – frequenta con profitto il liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni – ma già con esperienze importanti alle spalle. Luca Agostinelli, doppio passaporto vietnamita e italiano, ha iniziato all’età di 8 anni con le minimoto. Con gli anni e la passione, si è guadagnato la possibilità di fare il salto in PreMoto3 al Campionato italiano velocità con il team Runner Bike di Spoleto. Poi il passaggio, nella stessa categoria, al team MM di Ravenna con cui ha corso per due stagioni, centrando anche il podio lo scorso anno a Misano. «Mi sono divertito molto – dice Luca Agostinelli – ma ho incontrato anche difficoltà, personali e di squadra. Lo scorso anno abbiamo deciso di fare il ‘salto’ al campionato europeo e sapevamo che sarebbe stato un momento di apprendistato, per conoscere ambiente, moto, velocità: finché non ci sei ‘dentro’, non ti rendi conto. Abbiamo alzato l’asticella ed ora eccomi qua. Durante l’inverno – prosegue – mi sono allenato bene e sempre in Italia. Ora c’è un team nuovo, speriamo che i cambiamenti portino buoni risultati». Durante la stagione, Luca è atteso anche da alneno un paio di gare nel Campionato italiano velocità (Civ) – Moto3 con wild card: «Il Cev d’estate di ferma e nel Civ ci sono due gare sui circuiti di Mugello e Misano a cui potrei partecipare, con un team da decidere. Sarebbe un’altra importante esperienza perché voglio crescere ancora e divertirmi». Un pensiero non può che andare al suo ‘mentore’ ed esempio: «Danilo Petrucci è sempre stato il mio punto di riferimento. È un atleta umile, disponibile, con una mentalità da campione. Non a caso ha raggiunto e resta a livelli altissimi. Mi sono allenato con lui ed è un ragazzo semplice, aperto e da ammirare».

