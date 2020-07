Terni, M5s protesta e sul bilancio lascia l’aula ‘virtuale’

Condividi questo articolo su

















Il Movimento 5 stelle mercoledì ha deciso di abbandonare la discussione legata all’iter di approvazione del bilancio consuntivo. «Crediamo che non sia possibile affrontare una tematica così complessa e delicata da ‘remoto’ – sostengono – ma soprattutto che la sala del consiglio comunale sia usata per eventi e conferenze stampa con decine di persone e non per consigli comunali e commissioni. Riteniamo che quella da ‘remoto’ sia stata una modalità doverosa durante la fase del lockdown, ma che oggi risulta essere lesiva del mandato attribuito dagli elettori ai componenti del consiglio comunale. Una situazione che desta preoccupazione visto che la prassi di riunire le commissioni ed i consigli da ‘remoto’ nei prossimi giorni costringerà gli eletti a seguire tramite supporto informatico l’iter di approvazione del Dup e del bilancio preventivo».

UNA LETTERA AL PREFETTO DALLE OPPOSIZIONI