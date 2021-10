Terni, malore fatale al volante: 91enne muore in via Cerquetelli

È stato probabilmente un malore ad uccidere un uomo di 91 anni (C.P., originario di Palermo ma residente in città), finito fuori strada con la propria auto – una Ford Sierra – nella tarda mattinata di mercoledì in via Cerquetelli, a Terni, a pochi passi da ponte Carrara. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano e gli agenti della poliza Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per i rilievi e la gestione della viabilità. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbe stato fatale il sinistro, ma il malore accusato dal 91enne mentre era alla guida. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso.

