Terni, mamma 36enne muore il giorno dopo il parto

Dall’arrivo di una nuova vita, sublime momento di gioia soprattutto per chi quella vita l’ha donata, alla tragedia più profonda che lascia senza parole e talvolta anche senza pensieri. Tutto ciò nell’arco di un giorno o poco più. Una mamma ternana di 36 anni – Laura Anasetti – è morta nella serata di sabato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. All’alba di venerdì aveva dato alla luce, con parto cesareo d’urgenza, la propria piccola. Inizialmente sembrava essere andato tutto per il verso giusto – e forse era proprio così -, tanto che la neo mamma aveva anche salutato l’arrivo della bimba con un delicato e toccante post su Facebook. Poi con il passare delle ore, dalla luce al buio, si è materializzato ciò che nessuno avrebbe mai immaginato e che è difficile se non impossibile accettare. Poco prima delle ore 16 di sabato la donna ha accusato un grave malore e i tentativi di salvarle la vita da parte del personale medico del nosocomio ternano si sono rivelati purtroppo inutili: è venuta a mancare nella prima serata, intorno alle 21. Cosa abbia ucciso Laura, è e sarà oggetto di indagine – l’accaduto è ovviamente destinato a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria – e fra le ipotesi, ma saranno soltanto gli accertamenti medico legali a sciogliere i dubbi, c’è anche l’embolia polmonare. La notizia della scomparsa della neo mamma 36enne – che in passato era stata socia di un noto locale del centro, dove aveva lavorato per diverso tempo, e che ora faceva l’assicuratrice – ha presto raggiunto i tanti che la conoscevano, che le volevano bene e avevano condiviso con lei ed il suo compagno la gioia della nascita, magari – visti i tempi – solo con un messaggio, in attesa di vedersi e abbracciarsi con i cuori pieni di gioia. La vita, purtroppo, ha deciso altro e nel giro di poche ore, senza un perchè. Le ragioni materiali di quanto accaduto verranno approfondite dagli inquirenti – oltre all’indagine interna attivata dall’azienda ospedaliera -, attraverso l’acquisizione di tutti gli atti medici, le testimonianze, l’autopsia. Ma ora ci sono solo dolore e amore, così uniti da confondere, sconvolgere. Dolore e amore per una nuova vita e per la sua mamma che non ha potuto neanche stringerla a sé.

Parla l’azienda ospedaliera di Terni

In una nota, la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni ricostruisce il tragico accaduto: «La signora di 36 anni è giunta alle 4 del mattino di venerdì 30 luglio per metrorragia alla 32esima settimana. Trattandosi di gravidanza patologica già nota, la paziente è stata immediatamente sottoposta a parto cesareo nel pieno rispetto delle più moderne linee guida e dei canoni di massima sicurezza, con successo e senza complicazioni. Dopo la ripresa del pieno benessere, la donna ha accusato un malore improvviso, in presenza del personale del reparto. Immediatamente soccorsa anche dalla rianimatrice che si trovava già lì, la paziente è stata tempestivamente sottoposta ad ulteriori accertamenti e cure multidisciplinari. Siamo vicini alla famiglia per la tragicità dell’accaduto, abbiamo disposto una indagine interna al fine di verificare la correttezza del nostro operato».