di S.F.

Molto, tanto movimento commerciale a Terni negli ultimi mesi. Ora c’è un’ulteriore novità dopo il via libera del Comune al nuovo insediamento lungo via Capponi – ex Grillofer – e la chiusura positiva della conferenza di servizi per la riqualificazione dell’area in zona basilica San Valentino: scatta un altro iter per due fabbricati commerciali a ridosso del deposito Busitalia.

NEL 2024 IL PASSAGGIO DI MANO DELL’AREA IN ZONA ASM E BUSITALIA

Palazzo Spada ha infatti indetto una nuova conferenza di servizi decisoria in forma semplificata per la «realizzazione di due fabbricati attigui con destinazione commerciale M3-M1 in area Paip Maratta». Più una zona a verde attrezzato. Per la precisione in via Marcangeli, a poche decine di metri dal deposito autobus e dalla sede di Asm.

NOVEMBRE 2022, LA SNAM SI TIRA INDIETRO

Le strutture di vendita M3 vanno da un minimo di 1.500 a 2.500 metri quadrati di superficie, mentre M1 da 251 a 900. Dunque, complessivamente, si andrà oltre – sempre che la conferenza di servizi finisca termini positivamente – i 3 mila metri quadrati complessivi. L’area (in tutto superficie catastale da 18 mila metri quadrati) oggetto dell’intervento era passata di mano a fine 2024 con l’autorizzazione del Comune con prezzo massimo fissato a quota 1 milione e 687 mila euro. Tutto in mano ai dirigenti Claudio Bedini e Claudio Carbone.