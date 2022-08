Terni: martedì l’ultimo saluto a Fabrizio Falcioni

Si terranno martedì 16 agosto, alle ore 16 nella chiesa di San Zenone Martire, a Terni, i funerali di Fabrizio Falcioni, il 58enne ternano morto martedì pomeriggio in seguito all’incidente stradale accaduto a borgo Bovio, fra via Romagna e via Ponte d’Oro. L’uomo viaggiava in sella al suo scooter Piaggio, finito contro un’auto – una Hyundai i10 – condotta da una donna di 30 anni. La procura della Repubblica di Terni, nella persona del pm Marco Stramaglia, ha concesso il nulla osta e restituito la salma del 58enne ai familiari, in seguito all’ispezione esterna condotta venerdì a Terni dal medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria. Nessuna autopsia, quindi, e la camera ardente – aperta a tutti coloro che vorranno portare la propria vicinanza ai familiari dell’uomo – verrà aperta nel tardo pomeriggio di venerdì presso l’obitorio dell’ospedale civile ‘Santa Maria’ di Terni.

