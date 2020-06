Terni, Martina Nasoni minacciata di morte: «Ora basta»

di F.L.

«Ma la finisci o la uccido la tua famiglia e la tua nipotina»: questo il testo del messaggio minatorio che Martina Nasoni, la 21enne ternana vincitrice del Grande Fratello 16, riferisce di essersi vista recapitare sui social da un misterioso profilo. Non il primo commento del genere, stando a quanto la stessa Nasoni fa intendere in uno sfogo pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, dove ha mostrato anche lo screenshot del messaggio minaccioso.

La vicenda

«Ora sono arrivata al limite» scrive la 21enne, rivolgendo poi un appello ai suoi follower. «So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia. Di solito – continua – non do molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate e anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo e la situazione inizia a starci un po’ antipatica». Probabile, dunque, che la vicenda finisca alle attenzioni della polizia postale.