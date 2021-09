Terni, ‘Mastro birraio’: un’altra condanna e un patteggiamento

Ancora una condanna ed un patteggiamento, dopo le sei pene inflitte o concordate lo scorso febbraio – su un totale di dodici indagati – nell’ambito dell’operazione antidroga ‘Mastro birraio’ condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni. Lunedì il tribunale – gip Alessandro Nastri – ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione, con le modalità del rito abbreviato, un 44enne del Marocco (A.Z. le sue iniziali) che nel luglio del 2020 era finito agli arresti domiciliari. Sostanzialmente accolta la richiesta dell’accusa, rappresentata in aula dal pm Matthias Viggiano, che aveva chiesto una pena pari a due anni e dieci mesi. Ora per il 44enne, difeso dall’avvocato Daniele Ciuffoletti, la prospettiva è quella del giudizio di appello in quel di Perugia. Nel corso della stessa udienza, il tribunale ha avallato un patteggiamento: quello del 26enne ternano G.S.D. ad un anno e otto mesi. Il giovane, assistito dall’avvocato Valentino Viali, era stato indagato a piede libero.

