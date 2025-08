di S.F.

Sirio out per la non ammissione dovuta alla soglia del punteggio tecnico, a giocarsi il maxi appalto per la ristorazione scolastica a Terni – valore oltre 11 milione di euro – restano Vivenda, Althea e l’uscente Gemos. Martedì pomeriggio all’ex foresteria l’apertura delle buste economiche, uno degli step finali pre aggiudicazione della gara comunale più rilevante del 2025. In ballo la concessione quadriennale del servizio.

Appuntamento fissato nell’ufficio del dirigente all’istruzione e presidente della commissione esaminatrice, Francesco Saverio Vista. Con rappresentanti di tutti i gruppi coinvolti. Il primo dato emerso è il ‘taglio’ della campana Sirio (punteggio 30,1), già protagonista di recente con il ricorso al Tar per il bando (niente da fare per loro anche su questo fronte).

Dopodiché spazio alla lettura dei punteggi tecnici. Su questo fronte in testa c’è Gemos con 69,55 (su un massimo di 80), seguita da Althea con 67,35 e Vivenda a quota 56,45. Poi i ribassi offerti: la società romagnola ha quello più alto con il 9,80% rispetto alla base, poi Althea con il 6,20% e infine Vivenda con il 5%. Tutte ok per via della presentazione con la stima dei costi aziendali relativa alla salute/sicurezza, manodopera e piano economico-finanziario. Per quest’ultimo ora entrerà in azione la funzionaria con elevata qualificazione Nadia Navarra per l’attività di supporto.

A stretto giro ci sarà l’aggiudicazione che, per questa gara, sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. All’ex foresteria anche i dirigenti Paolo Grigioni e Cataldo Renato Bernocco (componenti della commissione esaminatrice), il Rup Corrado Mazzoli e l’istruttore amministrativo Marianna Millucci in qualità di segretario verbalizzante.