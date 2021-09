Scuola Matteotti Terni Proroga per progetto di adeguamento

di S.F.

C’è ancora da attendere per l’avvio del maxi intervento – l’appalto è stato aggiudicato un anno fa per oltre 2,8 milioni di euro, si sale oltre i 3 considerando Iva e oneri di sicurezza – per i lavori di restauro, adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola ‘Matteotti’ di via Maria Curie, a Terni. La Krea, vincitrice del bando in Ati con l’Atiproject srl, ha chiesto e ottenuto una proroga per i servizi di progettazione. La storia è lunga.

Il motivo

La Krea ha fatto presente a palazzo Spada che servivano ulteriori indagini strutturali e la necessità di riconfigurare la distribuzione funzionale degli spazi interni. Inoltre è stato accertato che l’istituto scolastico ricade in fascia con vincolo idrogeologico. E dunque ecco che è scattata la richiesta al Comune per avere più tempo a disposizione per la chiusura del progetto esecutivo: è stata accordata con nuova scadenza fissata al 9 ottobre.