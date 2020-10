Terni, maxi sequestro di articoli contraffatti

Maxi sequestro di 12 mila articoli non conformi per la sicurezza e contraffatti, tra i quali alcuni con marchi noti come Rolex, Chronotech e Cartier. L’operazione è del comando provinciale della guardia di finanza di Terni: denunciato un venditore ambulante, mentre alcuni titoli di attività commerciali sul territorio sono stati segnalati alla Camera di commercio per le violazioni relative al codice del consumo e alle direttive di armonizzazione comunitaria. In arrivo per loro sanzioni amministrative.

La scoperta

In azione sono entrati i dipendenti del nucleo di polizia economico-fnanziaria per contrastare il commercio abusivo, la contraffazione e verificare la sicurezza dei prodotti. Non solo: nel mirino dei militari anche i controlli su marchi falsi, fallaci indicazioni di origine, assenze di etichettature obbligatorie, concorrenza sleale, evasione fiscale e contributiva. Tutti comportamenti illeciti che danneggiano il mercato e ne alterano il funzionamento, non certo in positivo. L’ambulante è stato denunciato anche per ricettazione.