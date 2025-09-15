di S.F.

Un esbordo da 5.59 euro per pasti cucinati in loco e trasportati, 3.43 euro per quelli crudi e, a chiudere il quadro, colazioni e merende al prezzo di 0.86 euro. Sono le cifre ufficiali pubblicate lunedì mattina dal Comune di Terni dell’appalto per la ristorazione scolastica aggiudicato a Gemos.

LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI AGOSTO A GEMOS

Si tratta dei conteggi applicati in seguito al ribasso del 9,8% offerto dalla società – la concessione del servizio è quadriennale – romagnola in gara. Che, complessivamente, incide sulla spesa complessiva a carico di palazzo Spada per poco meno di 547 mila euro. Firma il dirigente Francesco Saverio Vista dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Corrado Mazzoli.

Di conseguenza per il Comune l’impegno di spesa complessivo – servizio mensa a scuole a tempo pieno e prolungato – fino all’estate del 2029 è quantificato in 5 milioni e 42 euro. Il mezzo milione di euro risparmiato rispetto alla stima originaria (20 dicembre 2024) da palazzo Spada tornerà nella disponibilità della direzione istruzione-sport-politice giovanili per gli obiettivi del Dup.