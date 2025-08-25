di S.F.

Le mense scolastiche restano nelle mani di Gemos. C’è la firma sull’aggiudicazione del maxi appalto – il più importante del 2025 per il Comune – da oltre 10 milioni di euro di valore: fino a 2029 se ne occuperà ancora la società dell’Emilia-Romagna, già protagonista da quasi un decennio in questo settore in città.

AGOSTO 2025, L’APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE: GEMOS AVANTI

IL BANDO: PRODOTTI LOCALI E PROGETTI SOCIALI

L’IMPORTO A BASE D’ASTA VALE 11,4 MILIONI DI EURO

Lunedì è stata firmata la concessione quadriennale del servizio di ristorazione scolastica a Gemos, che ha avuto la meglio su Althea e Vivenda Spa con un punteggio totale di 100 su 100 grazie anche al ribasso percentuale più alto (9,80%) rispetto al valore base. Il Comune ha rigettato parte delle richieste di oscuramento presentate dalle ditte. Per quel che concerne Gemos «non si evidenziano nell’offerta tecnici segreti tecnici o commerciali, progetti tutelati da diritti di proprietà industriale né innovazioni brevettate (se presenti, non sono stati specificati in dettaglio e/o evidenziati come tali)».

APPALTO MENSE, VERIFICA PEF ALLA FUNZIONARIA NAVARRA

IL TAR ‘SALVA’ IL BANDO: RICORSO SIRIO INAMMISSIBILE

L’AGGIUDICAZIONE QUINQUENNALE DEL 2017

Il valore stimato della concessione – al netto dell’Iva e degli oneri di sicurezza – era quantificato in 12 milioni e 231 mila euro. Con importo a base d’asta fissato invece a quota 11 milioni e 430 mila euro. A firmare l’aggiudicazione è il dirigente all’istruzione Francesco Saverio Vista dopo il lavoro istruttorio del responsabile unico di progetto, il funzionario con elevata qualificazione Corrado Mazzoli.