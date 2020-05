Terni, mattatoio e Staino: lavori affidati

di S.F.

Da un lato la volontà di accelerare per liberare al più presto l’area del Foro Boario, dall’altra l’attesa per gli ambulanti di capire se la nuova zona individuata sarà pronta a stretto giro per ospitarli in via temporanea. Di azioni da fare non mancano e nelle ultime ore il dirigente ai lavori pubblici – nonché responsabile unico del procedimento per la realizzazione del palasport – Piero Giorgini ha firmato due atti per consentire di avviare due attività propedeutiche: l’adeguamento di vocabolo Staino e la rimozione/smaltimento dell’eternit al mattatoio comunale. Trattativa in corso per gli operatori dell’ortofrutta.

ETERNIT MATTATOIO, CHIUSA LA PARTITA AL TAR

La situazione eternit: diminuisce l’importo

Come noto – la partita al Tar si è chiusa per il difetto di interesse – ad occuparsi delle lastre di eternit sarà la stessa PalaTerni, con una novità rispetto alla cifra offerta in prima battuta: c’è un ribasso del 5% e dunque – Iva esclusa – si passa da 38.205 euro a 36.295, «ritenuta congrua e vantaggiosa per l’amministrazione comunale. L’importo totale impegnato è di 44.280 euro e il Comune proverà a recuperarlo tramite la procedura di esecuzione in danno nei confronti della Butcher Service s.r.l., ovvero il gestore nel periodo 1999-2019. C’è l’affidamento dei lavori. Per quel che concerne i gestori del mercato ortofrutticolo, il Comune ha messo sul piatto alcune agevolazioni e una concessione sull’affitto dell’affitto.

‘TRATTATIVA’ CON GLI OPERATORI DELL’ORTOFRUTTA

Staino

Capitolo mercatino settimanale. In questo caso Giorgini ha dato il via libera sia per l’approvazione dei lavori che per l’affidamento: l’area allo stato attuale non può essere utilizzata e palazzo Spada non ha molto tempo per muoversi, anzi. Serve l’urbanizzazione – utente elettriche e idriche, è necessario inviare le istanze agli enti erogatori – primaria, la sistemazione plano-altimetrica delle aree con stesa di materiale, il posizionamento di prefabbricati per i servizi igienici pubblici e l’ufficio della polizia Locale. Il trasferimento è previsto dal 3 giugno, ma l’assessore al commercio Stefano Fatale vorrebbe anticipare. Poco più di dieci giorni a disposizione.