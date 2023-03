Terni: mercoledì l’ultimo saluto a Martina Medori

Si terranno mercoledì 29 marzo alle ore 15, nella chiesa di San Zenone Martire, i funerali di Martina Medori, la 23enne ternana che venerdì sera ha perso la vita lungo la Terni-Rieti, fra la galleria Tescino e lo svincolo Valnerina, in un incidente stradale. La procura della Repubblica di Terni, nella persona del pm Elena Neri, non ha inteso procedere all’autopsia sulla salma della ragazza, reputando sufficiente l’ispezione esterna svolta dal medico legale presso l’obitorio dell’ospedale di Spoleto. Le indagini dei carabinieri di Terni proseguono per accertare nel dettaglio la dinamica del sinistro ed individuare il conducente del mezzo pesante che la 23enne stava cercando di sorpassare, prima di scontrarsi frontalmente – con la sua Hyundai i10 – contro la Jaguar condotta da un 78enne (B.B. le sue iniziali) che nell’impatto ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni dai sanitari del ‘Santa Maria’. In tanti saranno mercoledì nella chiesa del quartiere dove la ragazza viveva con i suoi cari, per darle l’ultimo saluto. Martina Medori aveva lavorato come Oss all’ospedale di Terni durante i periodi più difficili del Covid, sia nel reparto di rianimazione che in quello riservato ai pazienti positivi. Un impegno che i suoi colleghi, così come i vertici aziendali, in questi giorni hanno voluto sottolineare, nel ricordare una ragazza stimata e benvoluta.

