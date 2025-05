‘Mese mariano’ e rosario itinerante a Terni nelle prossime settimane. L’organizzazione è della parrocchia ‘Santa Maria del Carmelo’ di via Fratelli Cervi e gli appuntamenti in programma sono quattro: 7, 14, 21 e 28 maggio alle ore 21 in diversi luoghi della città. Nella locandina tutte le iniziative previste.